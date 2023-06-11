Гюндоган ответил на вопрос о своём будущем

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган ответил на вопрос о своем будущем после финала Лиги чемпионов УЕФА. В решающем матче англичане отпраздновали победу над миланским «Интером» со счетом 1:0.

«Мое будущее? Я еще не принял окончательного решения», - приводит слова немецкого футболиста журналист Фабрицио Романо.

Илкай защищает цвета «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца текущего месяца.

Ранее в европейских СМИ сообщалось, что немецкий полузащитник близок к переходу в каталонскую «Барселону».