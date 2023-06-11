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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов

11 Июня 2023 • 09:42 Комментировать (1)

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес признан лучшим футболистом финального матча Лиги чемпионов против миланского «Интера». «Горожане» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0, а единственный гол забил испанец.

Благодаря вчерашнему триумфу английский клуб оформил требл. Помимо Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли Английскую премьер-лигу и Кубок страны.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с июля 2019 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость 26-летнего испанца оценивается в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес
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Комментарии (1)
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CHegevarra007
11 Июня 2023 в 10:48
Ему повезло гол забить, но лучшим он не был. Я бы назвал Бернарду Силву.
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