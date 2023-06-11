Назван лучший игрок финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес признан лучшим футболистом финального матча Лиги чемпионов против миланского «Интера». «Горожане» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0, а единственный гол забил испанец.

Благодаря вчерашнему триумфу английский клуб оформил требл. Помимо Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли Английскую премьер-лигу и Кубок страны.

Родри выступает за «Манчестер Сити» с июля 2019 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость 26-летнего испанца оценивается в 80 миллионов евро.