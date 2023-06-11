Хёйлунн готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Аталанты» Расмус Хёйлунн хочет сменить итальянский чемпионат на Английскую премьер-лигу, где в его услугах заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Как информируют журналисты Manchester Evening News, нападающий готов к переговорам с руководством «красных дьяволов». В свою очередь манкунианцы видят в Хёйлунне альтернативу Гарри Кейну, выступающему за лондонский «Тоттенхэм».

20-летний Хёлунн защищает цвета «Аталанты» с августа 2022 года. Его контракт рассчитан на пять лет, а трансферный ценник составляет 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне Серии А Расмус провел 32 поединка, забил девять мячей и отдал два ассиста.