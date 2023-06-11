Райс отказался переходить в «Баварию»

Полузащитник сборной Англии и лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс не хочет переезжать в Германию, где в его услугах заинтересована мюнхенская «Бавария».

Как стало известно DeadlineDayLive, хавбек решил остаться на Туманном Альбионе. Вполне вероятно, что Деклан продолжит карьеру в другом столичном клубе – «Арсенале». «Канониры» давно проявляют интерес к нему и готовятся сделать предложение в это трансферное окно.

Райс защищает цвета «молотобойцев» с июля 2017 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 80 миллионов евро.