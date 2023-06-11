Гвардиола: «Для меня честь быть в одном ряду с Фергюсоном»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал первый требл с английским клубом после успеха «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона в 1999 году.

«Для меня огромная честь быть в одном ряду с сэром Алексом Фергюсоном. Я получил от него сообщение с поздравлениями и был тронут», - передает слова испанского специалиста The Guardian.

Накануне состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» отпраздновал минимальную победу над миланским «Интером» со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Родри.

В завершившемся сезоне команда Гвардиолы выиграла АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.