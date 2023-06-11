Гвардиола: «Отдайте мне должное за пять титулов в АПЛ»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал очередной комментарий после триумфа в Лиге чемпионов УЕФА. В финальном матче турнира «горожане» обыграли миланский «Интер» и впервые в истории завоевали кубок чемпионов.

«Многие говорили, что мы не сможем сделать это, что команда недостаточно хороша. Может быть, меня считали недостаточно способным. Мне нравится Лига чемпионов за то, что в этом турнире творится история. Но теперь отдайте мне должное за пять побед в АПЛ за шесть лет», - передает слова испанского тренера Sky Sports.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» минимально одолел «Интер» со счетом 1:0. Победный гол во втором тайме забил полузащитник Родри.