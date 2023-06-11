Холанн повторил уникальное достижение Роналду

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн повторил достижение звездного португальского нападающего Криштиану Роналду, ранее выступавшего за «Манчестер Юнайтед».

В истории английского футбола лишь два футболиста выигрывали титул чемпиона АПЛ, Лигу чемпионов, становились лучшими бомбардирами в обоих турнирах и были признаны футболистами года по версии ассоциации журналистов. Подобное покорилось Роналду, а теперь и Холанну.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» отпраздновал победу над миланским «Интером» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Родри.