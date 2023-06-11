Стоунс: «Это то, чего нам не хватало»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов, его клуб обыграл миланский «Интер» благодаря голу Родри в середине второго тайма. По словам Стоунса, команда очень хотела этот титул - единственный, которого не хватало в россыпи всех трофеев клуба.

- Это то, чего нам не хватало. Я счастлив быть частью команды, которая пишет историю. Мы сего лишь вторая команда в Англии, которая делает требл. Очень высокая планка. Мы выиграли чемпионат, хотя долгое время отставали, выиграли Кубок, теперь и Лигу чемпионов. Трудно описать словами, - цитирует слова Стоунса BT Sport.