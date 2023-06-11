Уокер: «Я на седьмом небе от счастья»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер принял участие в финальном матче Лиги чемпионов, он вышел на замену и помог своей команде довести до победы игру с миланским «Интером». После матча Уокер поделился своими чувствами.

- Я на седьмом небе от счастья. Не знаю, что сказать, со мной такого не бывает. Исполнилась моя мечта. А требл - это невероятно. Мне 33. Я - пример для молодых ребят, терпение приведет к успеху. Оба клуба заслуживали победу, но кто-то должен был проиграть, - цитирует слова Кайла Уокера BT Sport.

«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов впервые в своей истории.