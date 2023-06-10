Английский футбольный клуб «Ноттингем Форест», избежавший вылета в Чемпионшип по итогам прошедшего сезона АПЛ, всеми силами попытается удержать один из своих самых ценных активов – валлийского полузащитника Бреннана Джонсона.

По информации Football Insider, на игрока уже нацелились такие команды как «Эвертон» и «Вест Хэм». Источник отмечает, что вокруг молодого футболиста наставник «лесников» Стив Купер планирует строить основной костяк команды на будущий сезон.

В текущем сезоне на счету Джонсона 44 матча во всех турнирах, в которых он смог отличиться 10 голами и тремя ассистами. Стоимость футболиста портал Transfermarkt оценивает в 30 млн евро.

Ранее Джонсон попал в список самых быстрых игроков минувшего сезона АПЛ.