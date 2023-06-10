Нидерландский нападающий Ваут Вегхорст, который вторую половину прошедшего сезона провёл в «Манчестер Юнайтед», не входит в планы «Эвертона». Об этом сообщает Football Insider. Ранее сообщалось, что «ириски» являются одним из претендентов на нидерландца.

Более того, Вегхорст не нужен и наставнику «Бёрнли» Венсану Компани. Экс-защитник «Манчестер Сити» вернул клуб в АПЛ, однако принадлежащий клубу высокий форвард не входит в его планы.

Напомним, что в завершившемся сезоне игроку удалось забить лишь два гола в составе «красных дьяволов». По голу – в Кубке лиги и в Лиге Европы. Ранее футболист попал в список игроков, от которых в «МЮ» планируют избавиться этим летом.