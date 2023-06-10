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​Клуб из Лондона может купить у «Манчестер Юнайтед» Санчо – известна сумма

10 Июня 2023 • 21:21 Комментировать

Джедон Санчо не смог раскрыться в «Манчестер Юнайтед». Будущее 23-летнего вингера туманно, и конкурирующие клубы активно следят за ситуацией. По данным Daily Star, «Тоттенхэм» рассматривает возможность трансфера Санчо и может предложить 50 миллионов фунтов (около 58 миллионов евро).

В сезоне 2022/2023 Санчо провёл за «Манчестер Юнайтед» 41 матч. В них футболист записал на свой счёт семь голов и три результативных паса на партнёров.

Стоит отметить, что «Тоттенхэм» занял лишь восьмое место в Премьер-лиге и не получил билет в еврокубки. Это может отталкивать потенциальных новичков от лондонского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2023 Джедон Санчо
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