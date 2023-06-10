​Окслейд-Чемберлен перейдёт в «Астон Виллу»

«Астон Вилла» усиливает свой состав за счёт привлечения свободных агентов. В субботу вечером клуб объявил о переходе в свои ряды Юри Тилеманса, у которого истекает срок контракта с «Лестером». Как сообщает talkSPORT, бирмингемцы подпишут бесплатно ещё одного хавбека – Алекса Окслейд-Чемберлена. По данным источника, 29-летний футболист близок к подписанию контракта в Бирмингеме.

С осени 2017 года Окслейд-Чемберлен представлял «Ливерпуль». Недавно мерсисайдский клуб попрощался с полузащитником из-за истечения срока трудового соглашения.

Добавим, что «Астон Вилла» в следующем сезоне выступил в Лиге конференций.