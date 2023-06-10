Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Большинство игроков «Манчестер Юнайтед» готовы принять Гринвуда

10 Июня 2023 • 18:55 Комментировать

В феврале полиция сняла с Мэйсона Гринвуда с обвинения в изнасиловании и нападении. Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» не вернул нападающего в состав, а проводил собственное внутреннее расследование.

В прессе не раз появлялась информация о желании «красных дьяволов» избавиться от Гринвуда из-за его плохой репутации. Тем не менее, таблоид the Sun утверждает, что главный тренер Эрик тен Хаг и большинство футболистов команды готовы снова принять Мэйсона.

Как известно, 21-летний Мэйсон Гринвуд не играет уже полтора года. Всего же за первую команду «красных дьяволов» нападающий провёл 129 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 12 голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Мэйсон Гринвуд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
18:55 · Англия. Премьер-лига
​Большинство игроков «Манчестер Юнайтед» готовы принять Гринвуда
18:22 · Англия. Премьер-лига
​Салиба отказался от перехода в «Реал» слухи
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Канселу может оказаться в клубе из Лондона – переговоры идут позитивно
17:21 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Юнайтед» теряют надежды на трансфер Кейна 1
17:11 · Англия. Премьер-лига
​Тикнизян интересен испанскому клубу из Лиги чемпионов
16:05 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» выкупит Ленгле у «Барселоны» — известна сумма сделки слухи
15:31 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» уже провела первые встречи по трансферу Канселу
15:04 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ и «ПСЖ» заинтересованы в Киме Мин Джэ слухи
14:59 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган уже сегодня может объявить об уходе из «Манчестер Сити»
14:32 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер: «Был бы рад снова играть с Хаверцем в одном клубе»
14:01 · Англия. Премьер-лига
Эдегор является следующим игроком, с которым «Арсенал» хочет продлить контракт
13:49 · Англия. Премьер-лига
Первые переговоры «Ливерпуля» и «Ниццы» по трансферу Кефрена Тюрама прошли негативно
13:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» согласовал новый контракт с Салиба
13:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не хочет платить 75 миллионов евро за Диогу Кошту
13:28 · Англия. Премьер-лига
Почеттино доволен, что «Челси» не стал уравнивать предложение «ПСЖ» по Угарте
Все новости
Рекомендуем