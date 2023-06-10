​Большинство игроков «Манчестер Юнайтед» готовы принять Гринвуда

В феврале полиция сняла с Мэйсона Гринвуда с обвинения в изнасиловании и нападении. Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» не вернул нападающего в состав, а проводил собственное внутреннее расследование.

В прессе не раз появлялась информация о желании «красных дьяволов» избавиться от Гринвуда из-за его плохой репутации. Тем не менее, таблоид the Sun утверждает, что главный тренер Эрик тен Хаг и большинство футболистов команды готовы снова принять Мэйсона.

Как известно, 21-летний Мэйсон Гринвуд не играет уже полтора года. Всего же за первую команду «красных дьяволов» нападающий провёл 129 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 12 голевых передач.