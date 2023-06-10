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​В «Манчестер Юнайтед» теряют надежды на трансфер Кейна

10 Июня 2023 • 17:21 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать центрального нападающего, и Гарри Кейн был бы шикарным вариантом усиления. Тем не менее, в стане «красных дьяволов» испытывают всё меньше оптимизма, когда речь идёт о трансфере Кейна. Об этом на своих страницах рассказывает The Times.

На «Олд Траффорд» теряют надежды из-за позиции Даниэля Леви – председатель «Тоттенхэма» не хочет отпускать звёздного футболиста в другой клуб Премьер-лиги.

Действующий контракт связывает 29-летнего Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» до конца июня 2024 года. Таким образом, через год форвард сможет уйти в любой клуб бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Даниэль Леви Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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