​В «Манчестер Юнайтед» теряют надежды на трансфер Кейна

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать центрального нападающего, и Гарри Кейн был бы шикарным вариантом усиления. Тем не менее, в стане «красных дьяволов» испытывают всё меньше оптимизма, когда речь идёт о трансфере Кейна. Об этом на своих страницах рассказывает The Times.

На «Олд Траффорд» теряют надежды из-за позиции Даниэля Леви – председатель «Тоттенхэма» не хочет отпускать звёздного футболиста в другой клуб Премьер-лиги.

Действующий контракт связывает 29-летнего Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» до конца июня 2024 года. Таким образом, через год форвард сможет уйти в любой клуб бесплатно.