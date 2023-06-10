​Тикнизян интересен испанскому клубу из Лиги чемпионов

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может пойти на серьёзное повышение. Интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Реал Сосьедад».

О том, что Тикнизян находится в шорт-листе «Реала Сосьедад», рассказывает Metaratings. При этом отмечается, что клуб Ла Лиги пока не делал предложения «Локомотиву» по футболисту сборной Армении.

Стоит сказать, что «Реал Сосьедад» занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании 2022/2023. В следующем сезоне команда выступит на групповой стадии Лиги чемпионов.

Наир Тикнизян оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 2 миллиона евро.