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​Тикнизян интересен испанскому клубу из Лиги чемпионов

10 Июня 2023 • 17:11 Комментировать

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может пойти на серьёзное повышение. Интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Реал Сосьедад».

О том, что Тикнизян находится в шорт-листе «Реала Сосьедад», рассказывает Metaratings. При этом отмечается, что клуб Ла Лиги пока не делал предложения «Локомотиву» по футболисту сборной Армении.

Стоит сказать, что «Реал Сосьедад» занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании 2022/2023. В следующем сезоне команда выступит на групповой стадии Лиги чемпионов.

Наир Тикнизян оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 2 миллиона евро.

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Локомотив Москва Реал Сосьедад Наир Тикнизян трансферы футбола - лето 2023
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