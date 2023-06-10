Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» связалось со счастливчиком из России, который будет присутствовать на финальном матче Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером». Никита, так зовут победителя жеребьёвки, рассказал об участии в конкурсе от УЕФА, в котором ему повезло выиграть право купить билет на финальный матч Лиги чемпионов.

«Я выиграл не билет, а право купить билет. То есть там число желающих попасть на игру гораздо больше числа билетов. Организаторы, как на чемпионате мира в России, проводили жеребьёвку, и я в первый раз выиграл. Далее уже покупал его. Лотерея проходила на официальном сайте УЕФА.

Интересно, как я пройду на матч, потому что они отправили билет на телефон, и его надо будет активировать как-то на подходе к стадиону.

Я на сайте УЕФА создавал учётную запись и привязывал к электронной почте, потом они в районе 10 мая прислали новость о том, что я выиграл лотерею, и уже в начале июня билеты стали доступны. Далее по этой учётной записи заходишь в приложение от УЕФА, и он его подхватывает автоматически и показывает, что я выиграл.

Это бесплатная жеребьёвка. Вступил я в неё давно, кажется, в самом начале апреля. Ответ пришёл уже в районе 10 мая. Я сам из Ульяновска, но сейчас в Москве живу.

Вчера вечером я прилетел в Стамбул, и сегодня я первый день тут нахожусь. Сходил в парк, где проходит фестиваль болельщиков. Болельщиков «Манчестер Сити» в разы больше. По ощущениям, я бы сказал, раз в пять их больше.

Какое отношение к россиянам? Пока я никакого негатива не заметил. Там, где я нахожусь, всё нормально. Заходил в парк в футболке с изображением российского флага, и ничего не произошло. Здесь достаточно много русскоговорящих, и на фестивале болельщиков встречал и русских, и казахов. С английскими и итальянскими фанатами не вступал в контакт, но никакого негатива от них не было.

Сколько стоит билет? С этим всё сложнее, он стоит 550 евро, а где место располагается? Сектор 95. Где это на карте стадиона, я не знаю», — сказал Никита Андриянов.

Финал Лиги чемпионов 2023 года пройдёт сегодня, 10 июня. Встреча состоится в столице Турции, Стамбуле. На матче будет работать бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марчиняком, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. За текстовой трансляцией матча «Манчестер Сити» - «Интер» следить здесь.

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Фотографии Никиты Андриянова