Французский защитник Клеман Ленгле продолжит выступать за лондонский «Тоттенхэм». Напомним, минувший сезон игрок провел в составе «шпор» на правах аренды, его контракт принадлежит «Барселоне».

Как стало известно Sport.es, «Тоттенхэм» намерен выкупить Ленгле у каталонского клуба. Ранее «сине-гранатовые» просили за своего защитника порядка 12 миллионов евро, однако в процессе переговоров «шпорам» удалось снизить стоимость трансфера до 6 млн. По сведениям источника, сделка может быть завершена уже на следующей неделе.

В минувшей кампании 27-летний Ленгле принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых забил один мяч и отдал два голевых паса.