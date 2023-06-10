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«Барселона» уже провела первые встречи по трансферу Канселу

10 Июня 2023 • 15:31 Комментировать

Каталонская «Барселона» уже провела первые встречи по трансферу правого защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Об этом в социальных сетях рапортует журналист Габриэль Санс.

Ранее португалец стал приоритетным кандидатом для «Барселоны» на усиление правого фланга обороны. Каталонский клуб хочет арендовать Канселу с последующим правом выкупа, как это в январе сделала мюнхенская «Бавария», которая в итоге отказалась выкупать Жоау за 70 миллионов евро.

Канселу не входит в планы «Манчестер Сити», поэтому португальцу будет позволено уйти в это трансферное окно. Напомним, во второй половине сезона защитник провёл 15 матчей в Бундеслиге, где отметился голом и 4 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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