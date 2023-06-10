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Колосс на глиняных ногах против выскочки: почему «Интеру» может утереть нос Гвардиоле и «Манчестер Сити»

10 Июня 2023 • 16:00 Комментировать (1)

Через несколько часов в Стамбуле состоится финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и миланским «Интером». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает по этому поводу.

Однозначным фаворитом считается «Манчестер Сити». Достаточно просто сравнить трансферную стоимость составов. У манкунианского клуба этот показатель составляет 1,05 миллиарда евро, тогда как у миланского – 534,45 миллиона евро. То есть разница почти в два раза. У «горожан» есть суперфорвард Эрлинг Холанн, потенциально многократный обладатель «Золотого мяча. У «нерадзурри» же и близко звезды такого уровня нет. «Манчестер Сити» – чемпион Англии, тогда как «Интер» в Серии A финишировал на третьем месте.

Сюда ещё впору добавить то обстоятельство, что миланцам повезло с жеребьёвкой плей-офф Лиги чемпионов. После группового этапа они прошли навылет скромные «Порту» и «Бенфику», а также обыграли в дерби отнюдь не фаворита «Милан». В то же время «Манчестер Сити» начиная с 1/8 финала выбил из борьбы «РБ Лейпциг», не самую сейчас устрашающую, но всё же «Баварию» и «короля» Лиги чемпионов мадридский «Реал». Причём каждую из этих команд «небесно-голубые» вынесли у себя дома с крупным счётом.

Что касается тренеров, то котировки у Хосепа Гвардиолы тоже выше, чем у Симоне Индзаги. Наставник «Интера» на данный момент не имеет ни одного трофея на международном поприще в рамках тренерской карьеры. С другой стороны, Гвардиола выигрывал Лигу чемпионов уже слишком давно – дважды с «Барселоной» в 2009 и 2011 годах. С «Баварией» он упорно останавливался в полуфиналах, а с «Ман Сити» был в финале 2021 года. Многие уверены, что это всё из-за нестандартных решений Гвардиолы по тактике в решающих матчах, за которые он нещадно критикуется. В этом и заключается один из шансов «Интера» зацепиться за успех в предстоящем финале – если Гвардиола опять учудит нечто сомнительное, что разрушит игру его команды.

Но не только на это можно рассчитывать миланскому клубу. Скорее всего, «нерадзурри» закроются в обороне и будут караулить шансы на контратаках – это понятно, а сказать хочется о другом. «Манчестер Сити» имеет определённую склонность не реализовывать ожидания в еврокубках. Учитывая количество денег, вложенное в манкунианский клуб арабскими шейхами, он должен был взять трофей Лиги чемпионов уже несколько лет назад. И, наверное, не один раз. Во всяком случае, точно уж в 2021 году, когда «небесно-голубые» умудрились уступить престижнейший титул «Челси».

Кстати, о «Челси». После прихода Романа Абрамовича «синим» также пришлось ждать несколько сезонов победы в Лиге чемпионов. При этом лондонская команда отнюдь не обладала такой мощью, какую в последнее десятилетие имеет «Манчестер Сити». Тем не менее удалось же «Челси» прервать свою лигочемпионскую бестрофейность в 2012 году, а через девять лет выиграть этот турнир во второй раз, в финале победив как раз «Ман Сити». Здесь вопрос психологии, если отбросить версию некой мистики сродни проклятию Беллы Гуттманна для «Бенфики».

Сейчас «Манчестер Сити» конкурирует с «ПСЖ» в плане того, кто из них больше расстраивает своих ближневосточных владельцев, которые грезят победой в Лиге чемпионов. Если «Ман Сити» не выиграет сегодняшний финал, то на международной арене останется на неопределённое время, по большому счёту, колоссом на глиняных ногах. Для суперклубов всё очень просто: есть высший титул – молодец, нет его – значит, дело плохо.

А «Интеру» в этом смысле проще. Над ним не довлеет груз высочайших ожиданий. После окончания правления Массимо Моратти «нерадзурри» вступили на кризисную полосу и десять лет ничего в Лиге чемпионов не добивались, да и во внутреннем чемпионате не один сезон прозябали в середине таблицы. Теперь же им осталось сделать всего один шаг до сенсации в престижнейшем еврокубке.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» – «Интер» начнётся сегодня, 10 июня, в 22:00 по московскому времени. За его текстовой онлайн-трансляцией можно будет следить на LiveResult.Ru.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1)
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CERG
10 Июня 2023 в 17:39
Бывае всякое. Но результат этого матча совершенно ничего не поменяет.
В случае провала Сити не отменит гений Гвардиолы.
А в случае его успеха не подтвердит то, что нормальным мыслящим людям и так давно ясно, система футбола Пепа работает и работает очень хорошо!
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