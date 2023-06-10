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Рюдигер: «Был бы рад снова играть с Хаверцем в одном клубе»

10 Июня 2023 • 14:32 Комментировать

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер с радостью воссоединился бы на «Сантьяго Бернабеу» с нападающим «Челси» Каем Хаверцем. Напомним, Рюдигер два года отыграл с Каем на «Стэмфорд Бридж» и выиграли вместе Лигу чемпионов. Также футболисты являются партнёрами по сборной Германии.

«Был бы рад снова играть с Хаверцем в одном клубе. Если говорить о трансферах, то у меня, конечно же, нет никакого права голоса», – цитирует Рюдигера журналист Патрик Бергер в социальных сетях.

Напомним, «Реал» хочет купить Хаверца у «Челси», но не намерен платить за игрока более 50 миллионов евро. «Челси» хочет за немца около 70 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Антонио Рюдигер Кай Хаверц трансферы футбола - лето 2023
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