Рюдигер: «Был бы рад снова играть с Хаверцем в одном клубе»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер с радостью воссоединился бы на «Сантьяго Бернабеу» с нападающим «Челси» Каем Хаверцем. Напомним, Рюдигер два года отыграл с Каем на «Стэмфорд Бридж» и выиграли вместе Лигу чемпионов. Также футболисты являются партнёрами по сборной Германии.

«Был бы рад снова играть с Хаверцем в одном клубе. Если говорить о трансферах, то у меня, конечно же, нет никакого права голоса», – цитирует Рюдигера журналист Патрик Бергер в социальных сетях.

Напомним, «Реал» хочет купить Хаверца у «Челси», но не намерен платить за игрока более 50 миллионов евро. «Челси» хочет за немца около 70 миллионов.