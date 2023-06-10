Первые переговоры «Ливерпуля» и «Ниццы» по трансферу Кефрена Тюрама прошли негативно

«Ливерпуль» испытывает сложности в переговорах по трансферу полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама. По информации от Get French Football News, первые два раунде переговоров между «Ливерпулем» и «Ниццей» прошли очень негативно для английской команды.

Французы пока не горят желанием продавать своего футболиста, но ситуация всё ещё может измениться, если сам Кефрен обратится к руководству с просьбой ускорить его переход в «Ливерпуль».

Напомним, Тюрам является одним из футболистов, которого главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет видеть в команде в рамке перестройки линии полузащиты. Ранее мерсисайдцы уже приобрели у «Брайтона» Алексиса Макаллистера.