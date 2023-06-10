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«Манчестер Юнайтед» не хочет платить 75 миллионов евро за Диогу Кошту

10 Июня 2023 • 13:32 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» не намерен платить 75 миллионов евро за трансфер голкипера «Порту» Диогу Кошты. Отметим, что эта сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных.

Португальское издание A Bola сообщает, что несмотря на нежелание «Манчестер Юнайтед» платить отступные, руководство «красных дьяволов» намерено снизить сумму путём переговоров с «Порту». Сообщается, что «драконы» открыты к обсуждению другой цены.

Напомним, Кошта является основным голкипером сборной Португалии. Диогу ранее был интересен и другим клубам из Английской премьер-лиги, включая лондонский «Челси».

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Порту Манчестер Юнайтед Диогу Кошта трансферы футбола - лето 2023
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