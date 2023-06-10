Почеттино доволен, что «Челси» не стал уравнивать предложение «ПСЖ» по Угарте

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино остался доволен поведением своего клуба в сделке по трансферу полузащитника Мануэля Угарте из «ПСЖ». По информации от журналиста Фабрицио Романо, аргентинский специалист призвал руководство не совершать импульсивных действий.

Напомним, «Челси» был в шаге от трансфера Угарте, но в итоге «ПСЖ» выиграл гонку. Сумма трансфера по отступным и так составила бы 60 миллионов евро. Борьбу выиграл тот, кто предложил уругвайцу более солидную зарплату. «ПСЖ» будет платить футболисту 10 миллионов евро в год, тогда как «Челси» не был готов предложить и половину этих денег.