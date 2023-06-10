«Реал» не считает Хаверца прямой заменой Бензема, мадридский клуб хочет Кейна

Мадридский «Реал» не намерен покупать нападающего «Челси» Кая Хаверца в качестве прямой замены своему лучшему бомбардиру Кариму Бензема, который недавно свободным агентом ушёл в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «сливочные» хотят приобрести немца у «Челси», но для других целей и только на своих финансовых условиях.

Если говорить о прямой замене Бензема, источник сообщает, что приоритетным вариантом для руководства «Реала» является нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Тем не менее, ситуацию пока усложняет желание футболиста остаться в АПЛ и сумма трансфера в районе 100 миллионов евро.