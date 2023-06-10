«Милан» склоняется к тому, чтобы отказаться от трансфера Лофтуса-Чика

Итальянский «Милан» пересмотрел своё отношение к полузащитнику «Челси» Рубену Лофтусу-Чику. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, руководство «россонери» передумало осуществлять трансфер.

«Милан» теперь думает, что вкладывать солидные деньги в полузащитника с таким возрастом не является целесообразным действием. Напомним, Лофтусу-Чику в данный момент 27 лет. Его трансфер оценивался в сумму в районе 25 миллионов евро.

Отметим, что Рубен может сыграть как в центре полузащиты, так и на позиции правого вингбека и вингера. Новый тренер «Челси» Маурисио Почеттино не рассчитывает на Лофтуса-Чика в следующем сезоне.