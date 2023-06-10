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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агенты Павара уже ведут переговоры с «Ливерпулем»

10 Июня 2023 • 12:47 Комментировать

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар вскоре может оказаться в Английской премьер-лиге. Журналист Кристиан Фальк в социальных сетях подтвердил, что агенты француза ведут переговоры о трансфере с «Ливерпулем».

У Павара остаётся год по контракту с «Баварией». Футболист уже сообщил руководству о своём желании уйти и попробовать себя в новом чемпионате. «Ливерпуль» проявляет серьёзный интерес к защитнику сборной Франции.

Отметим, что Павар ранее также был связан с каталонской «Барселоной», но так как француз хочет играть в новой команде на позиции центрального защитника, вариант с переездом на «Камп Ноу» сейчас считается маловероятным.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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