Агенты Павара уже ведут переговоры с «Ливерпулем»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар вскоре может оказаться в Английской премьер-лиге. Журналист Кристиан Фальк в социальных сетях подтвердил, что агенты француза ведут переговоры о трансфере с «Ливерпулем».

У Павара остаётся год по контракту с «Баварией». Футболист уже сообщил руководству о своём желании уйти и попробовать себя в новом чемпионате. «Ливерпуль» проявляет серьёзный интерес к защитнику сборной Франции.

Отметим, что Павар ранее также был связан с каталонской «Барселоной», но так как француз хочет играть в новой команде на позиции центрального защитника, вариант с переездом на «Камп Ноу» сейчас считается маловероятным.