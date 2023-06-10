«Вест Хэм» хочет получить Смита-Роу как часть сделки по трансферу Райса в «Арсенал»

Лондонский «Вест Хэм» выдвинул условия «Арсеналу», который отчаянно пытается приобрести опорника «молотобойцев» Деклана Райса. По информации от The Sun, команда Дэвида Мойеса хочет получить полузащитника «канониров» Эмила Смита-Роу + солидную сумму денег за своего капитана.

Напомним, ранее «Вест Хэм» оценивал Райса в сумму около 130 миллионов евро. Это при том, что у англичанина остаётся всего год по контракту с командой Дэвида Мойеса. У Деклана есть и вариант с «Баварией», но англичанин хочет остаться на родине.

Райс на днях помог «Вест Хэму» выиграть первый еврокубок в 21 веке – Лигу конференций, в финале которой лондонцы обыграли «Фиорентину».