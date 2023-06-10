Раскрыт трансферный бюджет «Ньюкасла» на лето

Стало известно, какую сумму готово потратить руководство английского «Ньюкасла» на усиление состава команды в летнее трансферное окно.

Согласно сведениям DeadlineDayLive, владельцы клуба готовы выделить на трансферы 75 миллионов фунтов (~88 миллионов евро). Об этом уже уведомили главного тренера команды Эдди Хау.

По итогам завершившегося сезона Английской премьер-лиги «Ньюкасл» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице. Благодаря этому команда впервые за долгое время примет участие в Лиге чемпионов.

Добавим, что чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».