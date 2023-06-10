«Бавария» до сих пор поддерживает связь с окружением Райса

«Бавария» пока не сдаётся в попытках провернуть трансфер опорника «Вест Хэма» Деклана Райса. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб продолжает поддерживать связь с окружением англичанина.

Тем не менее, с каждым днём руководство «Баварии» всё больше начинает понимать, что трансфер 24-летнего Райса будет крайне сложно осуществить. Проблема состоит в интересе со стороны лондонского «Арсенала» и желании самого полузащитника остаться в Английской премьер-лиге.

Райс очень нравится главному тренеру «Баварии» Томасу Тухелю, но немецкая команда, скорее всего, будет вынуждена обратить внимание на другие варианты.