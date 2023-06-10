«Фулхэм» хочет купить нападающего «Эвертона»

Лондонский «Фулхэм» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Эвертона» Демарая Грэя. По информации от Sky Sports, «дачники» проявляют серьёзный интерес к англичанину.

Отмечается, что «Фулхэм» уже обратился к «Эвертону» по поводу доступности Грэя. Главный тренер «дачников» Марку Силва видит в Демарае очень важное усиление для атаки своей команды.

Напомним, Грэй за свою карьеру успел выиграть Английскую премьер-лигу в составе «Лестера» в сезоне-2015/16. Ранее Демарай также поиграл в немецкой Бундеслиге за леверкузенский «Байер», после чего вернулся в Англию и подписал контракт с «Эвертоном».