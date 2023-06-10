«Эвертон» хочет приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед»

«Эвертон» положил глаз на опорного полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминая. По информации от журналиста Пита О’Рурка, главный тренер «ирисок» Шон Дайч хотел бы видеть шотландца в своей команде.

Напомним, Мактоминай в прошедшем сезоне редко появлялся в стартовом составе «Манчестер Юнайтед», поэтому клуб и футболист рассматривают вариант с расставанием. Помимо «Эвертона» в приобретении Скотта заинтересованы ещё два клуба из Английской премьер-лиги – «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

Игровое время Мактоминая уменьшилось после того, как «Манчестер Юнайтед» прошлым летом купил Каземиро у мадридского «Реала».