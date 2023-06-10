Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» хочет приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед»

10 Июня 2023 • 11:55 Комментировать

«Эвертон» положил глаз на опорного полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминая. По информации от журналиста Пита О’Рурка, главный тренер «ирисок» Шон Дайч хотел бы видеть шотландца в своей команде.

Напомним, Мактоминай в прошедшем сезоне редко появлялся в стартовом составе «Манчестер Юнайтед», поэтому клуб и футболист рассматривают вариант с расставанием. Помимо «Эвертона» в приобретении Скотта заинтересованы ещё два клуба из Английской премьер-лиги – «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

Игровое время Мактоминая уменьшилось после того, как «Манчестер Юнайтед» прошлым летом купил Каземиро у мадридского «Реала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2023 Скотт Мактоминай
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
12:20 · Англия. Премьер-лига
Раскрыт трансферный бюджет «Ньюкасла» на лето
12:12 · Англия. Премьер-лига
Джеко: «Сыграть в финале Лиги чемпионов против бывшей команды – это особенный момент для меня»
12:06 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» до сих пор поддерживает связь с окружением Райса
12:00 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» хочет купить нападающего «Эвертона»
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед»
11:50 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» скоро проведёт очередные переговоры с Салиба по новому контракту
11:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» провёл переговоры с топ-защитником
10:57 · Англия. Премьер-лига
Моутинью может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» положил глаз на вингера из Эредивизи, которого также хочет «Лацио»
09:39 · Англия. Премьер-лига
Невеш хочет перейти в «Барселону», хотя понимает, что не особо нужен каталонскому клубу
03:00 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба претендуют на Фримпонга, «Байер» запрашивает 40 млн евро
02:34 · Англия. Премьер-лига
Лилиан Тюрам выбрал новый клуб для своего сына Кефрена
02:23 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ нацелился на Беговича
01:58 · Англия. Премьер-лига
Леви: «Тоттенхэм» расплачивается за неудачные трансферы»
01:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал переговоры по дорогостоящему игроку «Саутгемптона» слухи
Все новости
Рекомендуем