«Арсенал» скоро проведёт очередные переговоры с Салиба по новому контракту

Лондонский «Арсенал» продолжает работать над новым контрактом центрального защитника Вильяма Салиба. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшие часы стороны снова встретятся для обсуждения новой сделки.

Источник сообщает, что стороны близятся к компромиссу. У всех участников процесса есть уверенность, что контракт будет заключён в ближайшее время. Напомним, ранее сообщалось, что «Арсенал» шокирован требованиями Салиба по новому соглашению, но сторонам всё же удалось разрешить разногласия.

Вильям в данный момент интересен «ПСЖ», но трансфер в парижскую команду сейчас смотрится маловероятным.