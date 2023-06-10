Моутинью может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Полузащитник Жоау Моутинью пока не определился со своим следующим шагом в карьере. Напомним, ранее португальский хавбек покинул английский «Вулверхэмптон» на правах свободного агента.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, в приглашении Моутинью заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. В ближайшие дни футболист оценит все варианты и примет решение.

Напомним, с 2018 года Жоау выступал в Английской премьер-лиге за «Вулверхэмптон». До этого португалец защищал цвета «Монако», «Порту» и лиссабонского «Спортинга».

В прошедшем розыгрыше АПЛ Моутинью отметился двумя ассистами в 31 матче.