«Манчестер Юнайтед» положил глаз на вингера из Эредивизи, которого также хочет «Лацио»

«Манчестер Юнайтед» летом может усилиться 24-летним вингером «АЗ Алкмаара» Йеспером Карлссоном. По информации от Il Corriere dello Sport, «красным дьяволам» действительно нравится швед, но футболистом также интересуется римский «Лацио».

Источник сообщает, что Карлссон этим летом будет стоить в районе 20 миллионов евро. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не против заполучить в свою команду очередного игрока из Эредивизи.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Нидерландов Карлссон отметился 9 голами и 4 ассистами. Зато кампанию 2021/22 швед завершил с более впечатляющими цифрами – 17 мячами и 30 голевыми передачами.