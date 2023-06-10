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«ПСЖ» нашёл замену Месси

10 Июня 2023 • 10:40 Комментировать

Руководство «ПСЖ» нашло игрока, который будет призван заменить в команде аргентинца Лионеля Месси. 35-летний форвард покинул парижан на правах свободного агента и перешел в «Интер Майами».

Как информирует Le Parisien, в поле зрения французского чемпиона находится полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. В Париже считают, что португалец сможет успешно заменить Месси в атакующих построениях команды.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Бернарду в 80 миллионов евро. В сезоне-2022/2023 португалец провел 54 поединка, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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