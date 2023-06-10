«ПСЖ» нашёл замену Месси

Руководство «ПСЖ» нашло игрока, который будет призван заменить в команде аргентинца Лионеля Месси. 35-летний форвард покинул парижан на правах свободного агента и перешел в «Интер Майами».

Как информирует Le Parisien, в поле зрения французского чемпиона находится полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва. В Париже считают, что португалец сможет успешно заменить Месси в атакующих построениях команды.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Бернарду в 80 миллионов евро. В сезоне-2022/2023 португалец провел 54 поединка, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.