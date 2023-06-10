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Невеш хочет перейти в «Барселону», хотя понимает, что не особо нужен каталонскому клубу

10 Июня 2023 • 09:39 Комментировать

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш по-прежнему мечтает о переходе в каталонскую «Барселону». По информации от инсайдера Ману Саинса, португалец понимает, что не является приоритетным вариантом в полузащиту для главного тренера «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса. Тем не менее, Рубен готов ждать до последней минуты трансферного окна, чтобы в итоге стать игроком «Барселоны».

Напомним, трансфер Невеша в последнее время активно продвигает президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Главный тренер Хави Эрнандес уже несколько раз давал понять, что португалец ему не нужен. Наставник ранее заявил, что его команда хочет пригласить минимум двух полузащитников в это окно.

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Барселона Вулверхэмптон Рубен Невеш трансферы футбола - лето 2023
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