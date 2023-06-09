Капитан и лидер лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор признан лучшим игроком сезона большинством болельщиков «канониров».

Как сообщает пресс-служба клуба, молодой норвежец набрал 55% голосов, обойдя таких партнёров по команде как Букайо Сака и Габриэл Мартинелли.

Напомним, что в минувшем сезоне норвежцу удалось забить в ворота соперников «Арсенала» 15 голов в рамках АПЛ. Также он оформил восемь голевых передач для партнёров. В результате сезона «канонирам» удалось впервые за несколько лет пробиться в Лигу чемпионов и завоевать серебро Премьер-лиги.

Стоимость 24-летнего игрока портал Transfermarkt оценивает в 80 млн евро.

Эдегор принял решение по будущему в «Арсенале»