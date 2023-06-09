Ходжсон: «Венгер был первым революционером в АПЛ, но Гвардиола довёл все до совершенства»

Известный английский специалист Рой Ходжсон, на протяжении своей продолжительной карьеры удачно работавший с самыми разными клубами, считает, что Хосеп Гвардиола, наставник «Манчестер Сити», продолжает дело Арсена Венгера, двадцать лет тренировавшего лондонский «Арсенал».

- Арсен Венгер был первым революционером в АПЛ, с лондонским «Арсеналом», но Гвардиола после него поднял весь английский футбол на новый, недосягаемый уровень, усовершенствовав его, - цитирует слова Ходжсона итальянское издание La Repubblica.

Гвардиола возглавил свой нынешний клуб в 2016 году.