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Экс-аналитик «Ливерпуля» Грэм: Мбаппе — лучший в Европе, но «мерсисайдцы» не могут его подписать

09 Июня 2023 • 21:27 Комментировать

Иан Грэм, бывший руководитель аналитического отдела «Ливерпуля», высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Уверен, любая статистика подтвердит, что сейчас Мбаппе является лучшим футболистом Европы. Жаль, что «Ливерпуль» не может позволить себе такой трансфер, ведь мы ищем голеадоров, которых можно подписать за один фунт», — приводит слова Грэма Liverpool Echo.

В минувшем сезоне 24-летний французский футболист забил 41 мяч и записал на свой счет 10 результативных передач в 43 матчах с учетом всех турниров. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Килиан Мбаппе Иан Грэм
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