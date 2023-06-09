Постекоглу: «Надеюсь, скоро у болельщиков будет гордость за игру «Тоттенхэма»

Австралийский специалист Анже Постекоглу прокомментировал своё назначение на пост наставника лондонского «Тоттенхэма».

«Я очень жду, когда мы сможем приступить к делу. Надеюсь, что скоро у болельщиков будет гордость за игру нашей команды. Я правда жду начала чемпионата, чтобы встретится с поклонниками «Тоттенхэма» на нашем стадионе», — цитирует Постекоглу официальный сайт «шпор».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Тоттенхэм» занял восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги и остался без еврокубков на новый сезон.

Добавим, что следующий розыгрыш АПЛ стартует 12 августа.

Кто такой Анге Постекоглу, который возглавил «Тоттенхэм»