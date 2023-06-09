Мадридский «Реал» не уверен в необходимости приобретения нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист laSexta Хосе Санчес, «Реал» Мадрид собирается сделать звездное приобретение в нападение в 2024 году. Клуб выбирает между нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе и нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном. В руководстве «сливочных» считают, что подписание Гарри Кейна в летнее трансферное окно может поставить этот план под угрозу.

В связи с этим, «Реал» Мадрид может решить отложить подписание Кейна и сосредоточиться на реализации своих долгосрочных планов в атакующей линии.