Новоиспечённый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сделал звонок нападающему Ромелу Лукаку. Аргентинский специалист сообщил бельгийцу, что рассчитывает на него в следующем сезоне и видит в нём главную фигуру в атаке. Об этом на своих страницах рассказывает TodoFichaes.

В настоящий момент Лукаку играет за «Интер» на правах аренды. В прессе появлялась информация о том, что 30-летний форвард предпочёл бы остаться в итальянском клубе.

В сезоне 2022/2023 Ромелу Лукаку провёл за «Интер» 36 матчей, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач на партнёров.