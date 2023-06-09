Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез может продолжить карьеру на Ближнем Востоке. Ранее уже сообщалось, что саудовский «Аль-Ахли» проявляет пристальный интерес к 32-летнему алжирцу.

ESPN утверждает, что «Аль-Ахли» готов предложить Марезу трудовой договор на два сезона с возможностью продления еще на один год. По информации источника, оклад футболиста в новом клубе составит 50 миллионов евро в год без учета бонусов.

В сезоне-2022/23 Марез появился на поле в 47 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал 13 ассистов. Контракт игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 30 миллионов евро.

Завтра, 10 июня, «Манчестер Сити» встретится с «Интером» в рамках финала Лиги чемпионов, начало игры — в 22:00 по мск.