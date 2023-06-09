​Тен Хаг считает Линделофа неприкасаемым

«Манчестер Юнайтед» не продаст защитника Виктора Линделофа в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг считает шведского футболиста неприкасаемым.

Отмечается, что «Айнтрахт» не вёл предметных переговоров с «Манчестер Юнайтед» по Линделофу. Зимой подписать шведа пытались «Атлетико» и «Интер», но шансов у них не было.

Виктору Линделофу летом исполнится 29 лет. В сезоне 2022/2023 защитник провёл за «Манчестер Юнайтед» 35 матчей. Результативными действиями швед не отмечался.