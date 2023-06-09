Всё идёт к тому, что следующим клубом полузащитника Илкая Гюндогана станет «Барселона». Как сообщает испанский Sport, главный тренер каталонской команды Хави принял активное участие в переговорах с немецким футболистом.

По данным источника, Хави провёл как минимум три беседы с Гюндоганом. Тренер рассказал игроку о величии «Барселоны» и сказал, что в этом клубе он испытает совсем другие ощущения по сравнению с прошлыми.

Отмечается, что Хави гарантировал Гюндогану место в основе «Барселоны». Молодой тренер «сине-гранатовых» считает, что немецкий полузащитник способен играть на нескольких позициях в средней линии поля.

Решение по своему будущему 32-летний Гюндоган должен принять после финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» сыграет против «Интера».