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​Хави гарантировал Гюндогану место в основе «Барселоны»

09 Июня 2023 • 16:34 Комментировать (1)

Всё идёт к тому, что следующим клубом полузащитника Илкая Гюндогана станет «Барселона». Как сообщает испанский Sport, главный тренер каталонской команды Хави принял активное участие в переговорах с немецким футболистом.

По данным источника, Хави провёл как минимум три беседы с Гюндоганом. Тренер рассказал игроку о величии «Барселоны» и сказал, что в этом клубе он испытает совсем другие ощущения по сравнению с прошлыми.

Отмечается, что Хави гарантировал Гюндогану место в основе «Барселоны». Молодой тренер «сине-гранатовых» считает, что немецкий полузащитник способен играть на нескольких позициях в средней линии поля.

Решение по своему будущему 32-летний Гюндоган должен принять после финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» сыграет против «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хави Эрнандес Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Артур Измаилов
09 Июня 2023 в 16:41
недофизрук уже настолько вырос, что уже гарантии дает ? )))
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