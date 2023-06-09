​Магуайр принял решение по своему будущему

Гарри Магуайр провёл не лучший сезон в «Манчестер Юнайтед». Защитник регулярно сталкивался с критикой из-за своих ошибок на поле. В какой-то момент он потерял статус твёрдого игрока основы, несмотря на капитанскую повязку.

Ожидалось, что Магуайр покинет «Манчестер Юнайтед», тем более что клуб активно связывают с Кимом Мин Джэ из «Наполи». Тем не менее, 30-летний защитник решил остаться на «Олд Траффорд» и бороться за игровое время в команде Эрика тен Хага. Об этом рассказывает talkSPORT.

В сезоне 2022/2023 Гарри Магуайр поучаствовал в 31 матче «Манчестер Юнайтед» в различных турнирах.