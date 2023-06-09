​Трансфер Канте в «Аль-Иттихад» может сорваться – известна причина

Переход полузащитника Н’Голо Канте в «Аль-Иттихад» может сорваться. Причина заключается в медицинских показателях французского футболиста – в последние годы он немало времени проводил в лазарете.

«Канте подписал обязывающее соглашение, а не окончательный контракт. Мы ещё изучаем результаты медицинского обследования. У него длинная история травм, и нам следует быть осторожными», - комментарий источника из «Аль-Иттихада» приводит SportStar.

Напомним, что Н’Голо Канте на протяжении семи последних сезонов выступал за «Челси». В «Аль-Иттихад» 32-летний француз может перейти на правах свободного агента.