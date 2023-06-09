Гвинейский полузащитник Наби Кейта покинул «Ливерпуль» о переехал в немецкий чемпионат. Хавбек заключил трудовое соглашение с бременским «Вердером», об этом рапортует клубная пресс-служба «музыкантов».

«Вердер» - особенный клуб. С нетерпением жду своей новой роли в Бремене. Клуб и его философия мне подходят. Я сделал правильный шаг», - прокомментировал африканец свой трансфер.

Кейта выступал за «Ливерпуль» с 2018 года. По завершении сезона-2022/2023 у 28-летнего игрока истек контракт с мерсисайдским грандом.

В прошлом сезоне Наби сыграл восемь матчей в АПЛ и получил желтую карточку.