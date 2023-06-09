Кейта переходит из «Ливерпуля» в немецкий клуб

Хавбек «Ливерпуля» Наби Кейта, контракт которого с мерсисайдцами истекает в конце текущего месяца, сменит Английскую премьер-лигу на немецкую Бундеслигу.

Согласно сведениям журналистов издания Bild, полузащитник продолжит карьеру в бременском «Вердере». Стороны уже провели переговоры и согласовали детали сделки.Гвинейский футболист защищал цвета «Ливерпуля» с 2018 года.

В минувшем сезоне Кейта поучаствовал в 13 поединках за английскую команду, не отметившись голевыми действиями.

«Вердер» в прошедшем розыгрыше чемпионата Германии финишировал на 13-й строчке.